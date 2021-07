Ferien in der Stadt : So wird der Düsseldorfer Kultursommer

So wird der Düsseldorfer Kultursommer

Beim New Fall Festival tritt auch die Band Tocotronic im Kulturzentrum Ehrenhof auf. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die Stadt bietet eine breite Mischung mit Live-Musik, Open-Air-Kino, Mode und Theater für Kinder. Hier einige Tipps für den Sommer in Düsseldorf.

Mit fallenden Inzidenzen und steigenden Temperaturen werden Veranstaltungen im Freien wieder möglich. So können Künstler und Publikum nachholen, was lange überwiegend digital stattfinden musste.

Live-Musik beim New Fall Festival Zehn Konzerte im Kulturzentrum Ehrenhof stehen auf dem Programm dieser Musik-Reihe. Start ist am Montag mit Sängerin Sophie Hunger, weiter geht es unter anderem mit Tocotronic, der aus Südafrika stammenden Alice Phoebe Lou und den Jungs von Provinz. Als einziger Act wird der Schweizer Songwriter Faber zwei Konzerte präsentierten.

Hofgartenkonzerte Kostenlose Tickets für feste Sitzplätze können unter anderem in den Touristik-Informationen der Stadt gebucht werden.

Wes t ticket Der Vorverkauf für das New Fall Festival, den Quatsch Comedy Club, das Apollo-Varieté, das Savoy-Theater und das Alltours-Open-Air-Kino läuft auf www.westticket.de.

Varieté erleben im Apollo Neun Monate war die Bühne wegen der Corona-Pandemie geschlossen, am 3. August aber soll diese Zwangspause enden. „Reizvoll“ heißt das Programm, das den Zuschauern im Varieté wieder Freude machen soll. Der aus der Schweiz stammende und in Paris aufgewachsen Dustin Nicolodi wird die Show moderieren.

Comedy in der Nightwash-Show und im Quatsch Comedy Club Im Savoy-Theater an der Graf-Adolf-Straße geht wieder der Vorhang auf. Angekündigt haben sich Kabarettistin Lisa Fitz, Comedian Maxi Gstettenbauer und Sänger Tom Gaebel. Fans von Nightwash können sich ebenfalls freuen. Die Show findet erstmals nach der Pandemie am 23. Juli statt. Auftreten werden die Comedians Fabio Landert, Vera Deckers, Christiane Olivier und Bumillo.