Freizeit in Düsseldorf Das ist das neue Programm des Weihnachtscircus

Zum einen wäre da das „Duo Garcia“ – zwei taiwanesische Artisten –, das die Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihrer Luftrakete verzaubern will. „Dabei werden die beiden an der rotierenden Rakete in zwölf Metern Höhe ihr Können zeigen“, sagt Direktor Merz. Generell habe man in diesem Jahr viele junge Artisten für den Weihnachtscircus gewinnen können, die meisten davon werden dann zum ersten Mal in Düsseldorf auftreten. Erstmals wird auch eine „Dance Company“, also eine Tanztruppe, auftreten. Das sehr gemischte Programm wurde absichtlich so gestaltet. „Das ist so vielfältig wie die Menschen, die zu uns kommen“, sagt Merz. Ebenfalls neu dabei sein werden ein Comedian aus Mexiko, der das Publikum ordentlich zum Lachen bringen soll – und ein Live-Orchestra. „Oftmals nutzen Zirkusse Musik vom Band“, sagt Direktor Merz. „Deswegen wollten wir auch hier etwas Neues anbieten.“