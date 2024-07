Freizeittipps Kunst, Tanz und Krimikomödie

Am Samstag und Sonntag finden die letzten beiden Veranstaltungstage des zwölften Asphalt-Festivals statt. Es umfasst Theaterstücke, Konzerte und Lesungen. Der „Skatepark“ bietet Samstag um 19 Uhr und Sonntag um 18 Uhr eine 80-minütige Performance an. Von der Dänin Mette Ingvartsen choreografiert kann man, ab neun Euro an der Worringer Straße 140, die Performance über die tänzerischen Elemente des Skatens besuchen. Am Samstag findet außerdem die Festialparty des „Get Over It“-Kollektivs im Festivalzentrum an der Oststraße 34 um 21.30 Uhr statt. Das DJ-Gespann, bestehend aus drei queeren Frauen, steht mit House-, Techno- und Girly-Pop-Tracks für Inklusion und Repräsentation. Tickets gibt es ab fünf Euro an der Abendkasse. Ebenfalls Teil des Festivals ist das englischsprachige Puppenspiel „Mitzi‘s Mensch“, das die Frage in den Raum stellt, wie sich Schrödingers Katze für das Experiment an dem Forscher rächen würde. Ab dem ermäßigten Ticketpreis von sechs Euro wird es am Sonntag um 16 Uhr im Festivalzentrum an der Oststraße 34 aufgeführt. Der Ticketvorverkauf findet unter www.asphalt-festival.de statt.