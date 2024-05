90 Minuten lange Tour Jetzt gibt es Zeppelin-Flüge über Düsseldorf

Die Deutsche Zeppelin-Reederei GmbH (DZR) bietet bereits seit 2001 touristische Rundflüge an ihrem Heimatstandort in Friedrichshafen am Bodensee an. Mit Verweis auf die stetig wachsende Nachfrage stationiert die Reederei nun ein Luftschiff des Typs Zeppelin NT dauerhaft am Flughafen Essen/Mülheim. In den vergangenen Jahren hatte es stets nur Gastspiele gegeben.