Stadttour durch Düsseldorf Was die Freifrau von Kö beim Glamourstadtbummel verrät

Seit 2011 gibt es die Führung „Glamourstadtbummel mit Freifrau von Kö“. Im Gepäck hat die Freifrau von Kö noch vieles anderes, wie ihren (Plüsch-)Hund und jede Menge Kö-Schilder und Aufkleber. Aber Make-up beteuert sie, auch noch im ganzen Verlauf der Tour, habe sie nicht dabei. „I woke up like this!“, ist ihre Devise, „Ich bin ja nicht geschminkt ich wache ja morgens immer so auf.“