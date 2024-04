Freizeit in Düsseldorf Fischmarkt, Lesung und ein Ausflug in die Natur

Theater Bei einer Nachtschicht im Callcenter gibt sich der Anrufer, mit dem Eva spricht, langsam als ihr Stalker zu erkennen, der von ihrem eigenen dunklen Geheimnis weiß. „Der Anruf” wird am Samstag im Theater an der Luegallee ab 15 Uhr aufgeführt und verspricht Spannung und die Frage nach Schuld und wer Täter und wer Opfer ist. Wer wissen möchte, wie es zwischen Eva und dem Anrufer endet, der zahlt ab 20 Euro für ein Ticket.



Marionettentheater Am Samstag um 15 und 20 Uhr im Düsseldorfer Marionettentheater, Bilker Straße 7, ist das Stück „Der Mond” zu sehen. Auf der Bühne ist die Geschichte von vier Wanderburschen, die den Mond stehlen, um damit reich zu werden. Das Stück eignet sich für Kinder ab acht Jahren und dauert 90 Minuten. Tickets gibt es ab 23 Euro unter www.marionettentheater-duesseldorf.de



Lesung StreamD Radio – Neues aus der Literaturstadt Düsseldorf gastiert am Samstag ab 16 Uhr wieder in der Zentralbibliothek im KAP1, Konrad-Adenauer-Platz 1 und lädt dazu ein, der Radiosendung als Publikum beizuwohnen. Zu Gast ist Iris Antonia Kogler, die Moderator Jan Michaelis über das Schaffen als Schriftstellerin erzählt und aus „Inside Underdog“ liest. Der Eintritt ist kostenfrei.



Markt Der Fischmarkt geht am Sonntag in die 25. Saison. Von 11 bis 18 Uhr stehen am Tonhallenufer den Besuchern ein reiches Angebot an Delikatessen, sowie Schmuck und Kunsthandwerk zum Entdecken bereit. Auch eine musikalische Begleitung wird vor Ort sein. Weitere Informationen sind unter www.rheinlust.de zu finden.