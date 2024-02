Wander-Woman Christine Thürmer in Düsseldorf „Alles spielt sich im Dreck ab“

2007 hatte Thürmer ihren Job an den Nagel gehängt, um fortan gewissermaßen hauptberuflich unterwegs zu sein. Vier Bücher hat sie inzwischen über ihre Touren geschrieben und hält darüber Vorträge. Trockene Berichterstattung ist dabei genauso wenig ihr Ding, wie Schönfärberei. „Wer tolle Landschaftsaufnahmen erwartet hat, kann jetzt nachhause gehen“, hatte Thürmer zu Beginn des Abends gewarnt. Langstreckenwanderungen seien unbequem. „Alles spielt sich im Dreck ab: Schlafen, essen, sich waschen – all das macht man praktisch nur am Boden“. Dann ist da das Wetter, entweder zu heiß, zu kalt oder zu nass. Und richtig übel kann es werden, wenn Grizzly, Wolf und Klapperschlange in Amerika, oder Blutegel, handtellergroße Spinnen und Bremsen im Armeestärke in Japan den Weg der Wanderin kreuzen. Japan steht übrigens trotzdem für dieses Jahr erneut auf Thürmers To-Do-Liste.