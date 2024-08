Musik-Reihe in Düsseldorf Ein Festival für die Königin der Instrumente

Fester Bestandteil des IDO-Festivals ist seit Jahren der Abend, an dem die Königin der Instrumente auf etwa 100 Bläser und Bläserinnen trifft. Diesmal am 5. Oktober in der Petruskirche. Die Musiker kommen aus den verschiedensten rheinischen Posaunenchören. Geführt von Landesposaunenwart Jörg Häusler verbindet sie die Lust an lebendiger Musik. Der Abend wird kongenial an der Orgel gestaltet von Torsten Laux.