Wo man in Düsseldorf nach Vintage-Möbeln stöbern kann Von wegen verstaubt

Düsseldorf · Alt und ausgedient? Im Gegenteil: Je mehr Möbel in die Jahre gekommen sind, umso näher sind sie am Zeitgeist. Wo man in Düsseldorf nach Designklassikern und alten Schätzen stöbern kann.

13.09.2024 , 18:30 Uhr

Drei Showrooms, die seine beiden Vornamen tragen, betreibt der Düsseldorfer Norman Henry Schichtel. Dort können Kunden die Designklassiker begutachten, probesitzen, erleben. Foto: Bretz, Andreas (abr)