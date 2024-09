Freizeittipps für Jugendliche in Düsseldorf Eine Nacht für die junge Kultur

(maya) Zum 15. Mal findet die Nacht der Jugendkultur „nachtfrequenz“ statt, die laut eigenen Angaben das bundesweit größte vernetzte Jugendkultur-Projekt ist. Am Wochenende gibt es in 95 Städten und Gemeinden in ganz Nordrhein-Westfalen ein umfangreiches Kulturangebot für Jugendliche. Dieses wurde zum Teil von Jugendlichen selbst mithilfe von Sozialarbeitern, Künstlern und Kulturschaffenden gestaltet.