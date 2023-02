Freizeitangebote für Kinder in Düsseldorf Akki veröffentlicht Frühlingsprogramm für Kinder

Auch in diesem Jahr organisiert der Verein Akki (Aktion & Kultur mit Kindern) ein abwechslungsreiches Freizeit- und Kulturprogramm für Kinder und Jugendliche. Dafür ist der gemeinnützige Verein seit 1985 bekannt. Das Programm ist vielseitig und reicht von musikalischen und tänzerischen Bühnenprojekten bis hin zu Medienproduktionen. So erwartet filmbegeisterte Kinder etwa ein Projekt, bei dem sie ihren eigenen Kurzfilm produzieren können. Viele werden überrascht sein, wie viel Arbeit in eine Filmproduktion gesteckt wird, auch wenn der Film am Ende nur ein paar Minuten lang ist. Das Filmprojekt läuft vom 27. bis 30. Mai und richtet sich an Kinder ab elf Jahren.