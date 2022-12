Wochenendtipps für Düsseldorf Adventssingen, 8000 Jahre Schifffahrt auf dem Rhein und der letzte Radschlägermarkt dieses Jahres

Historische Führung Am Sonntag haben Interessierte die Chance, das Maxhaus und die Maxkirche von einer anderen Seite kennenzulernen. Bei einer Führung gibt es Wissenswertes über die Jahre der Klostergründung auf der Citadelle, die Geschichte von Kirche und Klostergebäude sowie die Folgen der Säkularisation. Los geht es um 12.15 Uhr im Maxhaus-Foyer, der Eintritt ist kostenfrei. Um Anmeldung wird gebeten unter: Telefon 9010252 oder per Mail an eintrittskartem@maxhaus.de.