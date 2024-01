Freizeittipps für Düsseldorf Das ist am Wochenende los!

Krimi-Komödie „Ein Fall für Pater Brown“ ist am Wochenende im Theater an der Luegallee zu sehen: Am Samstag um 15 und 20 Uhr sowie am Sonntag um 15 Uhr ermittelt der Geistliche gemeinsam mit seiner Haushälterin Mrs Miller auf der Isle of Man. Kaum wurde Pater Brown dorthin strafversetzt, geschehen merkwürdige Dinge und kurz darauf wird der Küster erstochen aufgefunden. Tickets kosten 20 Euro und sind unter www.theaterluegallee.de erhältlich.