Veranstaltungstipps Was am Wochenende in Düsseldorf los ist

Krimi Das Theater an der Luegallee, Luegallee 4, zeigt am Wochenende mehrere Vorstellungen von „Rheinblut – Eine Stadt jagt einen Vampir“. Das Stück basiert auf dem gleichnamigen Hörspiel von Gordon McBane. Darin geht es um den ehemaligen Kommissar Kurt Spindler, der inzwischen als Privatdetektiv unterwegs ist. Gemeinsam mit der jungen Maria begibt er sich auf die Fährte von Peter Kürten, dem Vampir von Düsseldorf, nachdem eine grausame Mordserie die Stadt erschütterte. Tickets für die Vorstellungen am Samstag um 15 und 20 Uhr oder am Sonntag um 15 Uhr gibt es für 20 Euro.