Stadt Düsseldorf zeichnet Preisträger aus : Umweltpreis für Angelverein und Magazin

Düsseldorf Die aus drei Teilprogrammen bestehende Förderung von Düsseldorfer Umweltinitiativen war im Jahr 2020 mit 105 Anträgen und Bewerbungen erfolgreich wie nie.

Der Angelverein ASV Petri Heil 04 aus Wersten und das Umweltmagazin Grünstift sind mit dem Umweltpreis 2020 der Stadt ausgezeichnet worden und erhalten ein Preisgeld in Höhe von je 2500 Euro. Der Grünstift ist ein ehrenamtlich getragenes umweltjournalistisches Magazin vom Verein „Umweltzentrum Düsseldorf“, das seit 30 Jahren über Natur und Umwelt in Düsseldorf informiert. Im September wurde die 100. Grünstift-Ausgabe veröffentlicht, Nummer 101 folgt im Januar 2021.

Der Angelverein ASV Petri Heil 04 betätigt sich seit vielen Jahren weit über das Thema Angeln hinaus im praktischen Naturschutz und in der Umweltbildung. Aktivitäten gab es in den Bereichen Renaturierungsarbeiten am Gewässer in Wersten, die Anlage einer Streuobst- und Blumenwiese und den Bau eines Bienenhotels. Dabei kommen im Jahr von den rund 150 Mitgliedern rund 2000 ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden zusammen.