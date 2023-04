Wochenendtipps für Düsseldorf Fischmarkt, Festival und eine Einstimmung auf das Osterfest

Ausstellung In der Leica Galerie an der Königsallee 60 wird Samstag von 10 bis 19 Uhr „My Territory“ von Frank Kayser gezeigt. Die Ausstellung läuft bis zum 22. April. Darin werden verschiedenste Arbeiten aus dem Portfolio des preisgekrönten Fotografen gezeigt. Die Galerie verspricht etwa urbane Stadtlandschaften und kalifornische Träume. Der Eintritt ist frei, die Bilder des Fotografen sind in verschiedenen Größen zu erwerben.