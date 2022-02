Tipps für Düsseldorf : Freude bereiten zum Valentinstag

Ein Paar geht am Rhein in Golzheim spazieren – nur eine von vielen Möglichkeiten am Valentinstag, und im Übrigen auch mit guten Freunden schön. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Am Montag ist Valentinstag. Wir zeigen für verliebte Pärchen viele Möglichkeiten in Düsseldorf, sich seine Liebe zu beweisen. Aber auch Singles bekommen Tipps, wie sie sich alleine oder mit Freunden an diesem Tag verwöhnen können.

Von Julia Brabeck

Romantische Literatur Christiane Reichert und Frank Bahrenberg entführen Verliebte auf eine romantische Lesereise. Vom sensiblen Gedicht über lustige Anekdoten, anrührende Geschichten bis hin zum rosaroten Kriminalfall – für alle Geschmäcker soll etwas geboten werden. Abgerundet wird der Abend im Theater an der Luegallee mit Nicolas Evertsbuschs Klängen am Klavier und einer kleinen süßen Überraschung für jeden Gast. Beginn ist um 20 Uhr. Infos unter Telefon 572222. Der Eintritt kostet 25 Euro.

Ein Rundum-Paket für Pärchen bietet das Van der Valk Airporthotel, Am Hülserhof 57, rund um den Valentinstag an. Gebucht werden kann dieses zwischen dem 11. und 20. Februar. Es beinhaltet unter anderem eine Übernachtung mit romantischer Dekoration, ein Drei-Gänge-Menü am Abend im Restaurant ZiZou, ein großes Frühstücksbüffet und eine Flasche Prosecco und kostet 214 Euro. Weitere Infos unter Telefon 200630.

Showgenuss Um die erste Liebe dreht sich die aktuelle Show „Teenage Dreams“ im Apollo Varieté am Apolloplatz, die somit bestens zum Valentinstag passt. Für Pärchen gibt es am 14. Februar deshalb ein besonderes Angebot. Sie können gemeinsam für den Sonderpreis von 49 Euro die Show mit Live-Musik, Tänzerinnen und rasanter Akrobatik genießen. Wer dazu noch ein Essen bucht, zahlt insgesamt 99 Euro.

Essen Liebe geht bekanntlich durch den Magen, und da müsste doch eigentlich ein Sieben-Gänge-Menü wahre Wunder bewirken. Dieses wird vom Landhaus Freemann in Kalkum an der Unterdorfstraße 60 entweder vor Ort zubereitet oder so vorbereitet, dass es daheim angerichtet werden kann, ohne die Küche in ein Schlachtfeld zu verwandeln. Das Menü kostet für zwei Personen 150 Euro inklusive einem Blumenstrauß und einem Glas Sekt. Unter anderem gehören zu den Köstlichkeiten eine Ziegenkäse Trilogie, Rote Beete Risotto mit gebratenen Salatherzen und Thai Curry de Luxe mit Fisch und Meeresfrüchten. Eine Vorbestellung muss bis 13. Februar unter Telefon 173040 oder Email info@free-mann.de erfolgen.

Pralinen In der Pâtisserie Pure Pastry an der Nordstraße 80 gibt es speziell zum Valentinstag süße Köstlichkeiten als Liebesbeweis. Bestellt werden können dort zum Beispiel kleine Törtchen in Lippenform, eine große Torte als rotes Herz oder eine Box mit feinen Herzpralinen. Weitere Infos unter www.pure-pastry.de.

Liebesbeweis Für den einen ist es der letzte Horror, für den anderen der ultimative Liebesbeweis und an Romantik nicht mehr zu überbieten: Das Paar- Tattoo. Wer sich schon den Namen des Partners unter die Haut stehen lassen will, für den sollte der 14. Februar der ideale Termin sein.

Entspannung Besonders Frischverliebte schätzen einen Wellness-Tag. Gut entspannen lässt es sich zum Beispiel gemeinsam im Vabali Spa, Schalbruch 210, mit Blick auf dem Elbsee. Dort können auch Massagen dazu gebucht werden. Weitere Infos stehen online unter www.vabali.de. Alternativ bieten aber auch die städtischen Bäder wie der Düsselstrand eine Saunalandschaft an.

Liebesschlösser Die Fähre zwischen Kaiserswerth und Langst bietet die Gelegenheit, sich seine Liebe zu beweisen. Auf dem Schiff wurde entlang der Reling ein Stahlseil gespannt, an dem so genannte Liebesschlösser aufgehängt werden dürfen. Die Schlüssel landen danach im Rhein, als Symbol für die Ewigkeit der Liebe. Die Fähre fährt am Valentinstag zwischen 7 und 19 Uhr. Fußgänger zahlen für eine einfache Fahrt 1,80 Euro.

Aber nicht jeder ist zu zweit unterwegs – deshalb haben wir auch noch fünf Tipps gesammelt, wie man sich selbst verwöhnen oder etwas Schönes mit guten Freunden erleben kann.

Schlemmen In asiatischen Ländern ist es Sitte, gemeinsam zu bestellen und dann zu teilen. Deshalb macht es besonders viel Spaß, mit mehreren Freunden das All-you-can-eat-Restaurant Okinii zu besuchen. Denn dort können die Gäste aus einer Vielzahl von kleinen Gerichten auswählen, und wenn man sich diese noch teilt, hat man am Ende des Abends fast die umfangreiche Speisekarte einmal von oben nach unten durchprobiert. Das Restaurant hat zwei Standorte in Düsseldorf, an der Immermannstraße 35 und im Medienhafen am Zollhof 10. Eine Reservierung ist ratsam unter www.okinii.de.

Wellness Montags, und somit auch am 14. Februar, ist Frauentag im türkischen Hamam an der Birkenstraße 41. Dort geht es nicht nur um die Reinigung des Körpers, sondern ein Besuch soll ein Fest für Körper und Geist sein. Der Alltag wird in angenehmer Wärme mit viel Seifenschaum und Wasser einfach weggespült. Wer will, kann auch noch eine der diversen entspannenden Ölmassagen dazu buchen. Infos unter www.hamam-duesseldorf.com.

Süßigkeiten Schokolade macht glücklich, und da müssten die Besucher der kleinen Schokoladen-Manufaktur Bittersüß & Edelweiß in der Lorettostraße 41 eigentlich in einen Glückstaumel verfallen. Handgeschöpfte Tafeln, außergewöhnlichen Pralinen und Trüffel sind dort verführerisch aufgereiht und versüßen den Tag und heben die Laune. Wem eine Schachtel nicht reicht, kann auch ein Schoko-Abo erwerben. Dann kommt jeden Monat und nicht nur am Valentinstag ein Schoko-Überraschungspaket nach Hause. Infos unter www.bittersuess-edelweiss.de.

Gemeinsam lachen macht einfach mehr Spaß. Und so bietet sich ein Kabarettbesuch in einer Gruppe einfach an. Der mehrfach ausgezeichnete Politik-Kabarettist Wilfried Schmickler gastiert mit seinem Programm „Es hört nicht auf“ am Valentinstag im Kom(m)ödchen am Kay-und-Lore-Lorenz-Platz. Darin wendet er sich gegen Idiotie und Ungerechtigkeiten in dieser Welt, gegen soziale Ungleichheit, Hass und Intoleranz. Zudem analysiert der Kabarettist messerscharf und pointiert die aktuelle politische Lage. Beginn ist um 20 Uhr