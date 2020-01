Kulturtipp in Düsseldorf : Digitales Tanz-Festival startet

Düsseldorf Beim Festival Temps d‘Images gibt es ab dem 9. Januar im Tanzhaus Performances, Konzerte und interaktive Installationen.

Das Programm zeigt aktuelle Kunstprojekte an der Schnittstelle von Tanz und Digitalität. Internationale Bühnenproduktionen von Hiroaki Umeda, Stéphane Gladyszewski und Brigitta Muntendorf sind zu sehen und eine Vielzahl an experimentellen Arbeiten einer jungen Künstlergeneration. Das Programm umfasst mehr als 20 Veranstaltungen, darunter Performances, ein Konzert und interaktive Installationen. Vorgestellt wird zudem eine Dance App, die ganze Gruppen zum Tanzen bringen soll. Ein Auszug aus dem Programm:

Eröffnung Am Donnerstag, 9. Januar, und Freitag, 10. Januar, um jeweils 20 Uhr eröffnet der japanische Allroundkünstler Hiroaki Umeda das Festival mit einem Doppelprogramm, das erstmals in Deutschland zu sehen ist. In seinem Solo „Median“ verfolgt er eine persönliche Faszination: Er erforscht die Choreografie von Zellen, von molekularen Formen und organischer Synthese und macht sichtbar, was für das bloße Auge verborgen bleibt. Der zweite Teil des Abends stellt drei weibliche Stars der japanischen Streetdance-Szene in den Mittelpunkt. Die Tänzerinnen gewannen unter anderem den renommierten Show Contest „Dance Delight Japan“.