Wiedereröffnung im September Suomi-Sauna wegen Umbauarbeiten geschlossen

Wer in Düsseldorf auch bei hohen Außentemperaturen saunieren will, kann dies derzeit in der Strand-Sauna im Düsselbad oder in der Münster-Therme tun. Am Dienstag war die Sauna in der Münster-Therme von 9 bis 14 Uhr geöffnet, die Sauna im Düsselbad von 14 bis 22 Uhr. Wie die Sauna im Familienbad Niederheid, war auch die in der Münster-Therme im vergangenen Sommer außer Betrieb.