Freizeit in Düsseldorf Stadtstrand startet mit Live-Musik in die Saison

In den kommenden Monaten wird es am Stadtstrand am Tonhallenufer jede Menge kostenlose Veranstaltungen geben, die zum Tanzen, Singen und Feiern einladen. Jeder Tag hat einen anderen Schwerpunkt: Montags hat die Kunst-und Kulturlounge geöffnet und bietet Filmabende, Live-Podcasts und Poetry-Slams im Wechsel an. Getanzt wird dienstags und mittwochs. An den Tagen finden Salsa- und Lindy-Hop-Workshops statt, die auch für Anfänger geeignet sind.