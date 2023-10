Am Rhein in Düsseldorf 30.000 Besucher mehr an den Stadtstränden als im Vorjahr

Insgesamt wurden in der diesjährigen Saison mehr als 300 Veranstaltungen angeboten, das sei eine Steigerung von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dafür habe es unterschiedliche Gründe gegeben: Am Kunst- und Kulturstrand am Tonhallenufer gab es von März bis Oktober täglich Veranstaltungen – mit Ausnahme der Frühjahrskirmes, für die die Container abgebaut wurden. An Samstag-Abenden wurde auch der Stadtstrand am Robert-Lehr-Ufer bespielt.