Rheinufer in Düsseldorf Die Stadtstrände sind wieder geöffnet

„Alle freuen sich auf die neue Saison. Wir wollen aber trotzdem besser als letztes Jahr werden!” Am heutigen Freitag ist es wieder so weit, zum meteorologischen Frühlingsanfang starten die Stadtstrände am Mannesmannufer sowie am Robert-Lehr-Ufer wieder in die neue Saison. Bei angenehmen 11 bis 13 Grad wird das Wiedereröffnen zur neuen Saison die Menschen an den Rhein und zu den Stränden am Mannesmannufer und zum Robert-Lehr-Ufer locken. Letztes Jahr hießen die Stadtstrände 280.000 Menschen willkommen, dieses Jahr sollen es noch mehr werden.