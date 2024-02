Neue Stadtführung in Düsseldorf Wie man mit Jan Wellem die Stadt erkundet

Der Tourguide eröffnete, dass Jan Wellem das Gaslicht nach Düsseldorf gebracht hat, nachdem er beleuchtete Straßen bei einer Paris Reise gesehen hatte. Er zeigte den ältesten Profanbau in der Altstadt datiert aus dem Jahr 1288, das Lieferhaus an der Liefergasse. „Das Haus war mal Teil der Stadtmauer. Daher sind die Fundamente doppelt so dick wie bei anderen Bauten“, so Hamacher. Genau deshalb habe das Haus die Bombardements Krieg überstanden. Hamacher erzählte, dass die Kunstsammlung Jan Wellems über Mannheim nach München gebracht wurde und der Versuch der Düsseldorfer die Gemälde per Gerichtsbeschluss zurückzuerhalten scheiterte, ihnen aber 150.000 Taler Entschädigung gezahlt wurden.