Historische Fotoaufnahmen von Düsseldorf Stadtarchiv zeigt Fotos des Kaiserswerther Malers Wilhelm Degode

Nach erster Sichtung und Reinigung wurden die Aufnahmen digitalisiert. So kam ein reicher Fundus an teils überraschenden Aufnahmen zu Tage: Der Fotonachlass entpuppte sich als eine variantenreiche Ansammlung von Motiven, die dem Künstler aus verschiedenen Gründen wichtig waren: Teils handelt es sich um private Motive aus dem familiären Kontext und dem Freundeskreis, die das Leben einer bürgerlichen Familie im Wilhelminismus zeigen. Teils sind es Aufnahmen, die Degode oder befreundete Fotografen aufnahmen oder auch erworben hatten. Sie dienten dem Künstler als Arbeitsvorlage und Gedächtnisstütze und wurden zur Illustration von Vorträgen des Malers genutzt. Daher sind Fotografien seiner fertigen Gemälde ebenso Teil dieser Sammlung wie Aufnahmen aus Düsseldorf und Kaiserswerth sowie Reisemotive aus dem In- und Ausland von der Eifel bis in den Orient.