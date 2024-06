Tückischer Fluss in Düsseldorf Stadt warnt vor lebensgefährlichem Baden im Rhein

Die sommerlichen Temperaturen in Düsseldorf werden wieder so manchen Menschen zu einem Bad im Rhein oder einem der zahlreuchen Seen in der Stadt verleiten. Doch das Schwimmen birgt vor allem in Freigewässern Gefahren. Denn, so warnen unter anderem Feuerwehr und Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG): „Auch geübte Schwimmer können bei Unterströmungen in Not geraten.“ In den vergangenen Jahren wurde der Rhein immer wieder zur Todesfalle.