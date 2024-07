Ferienaktion im Südpark Im Düsseldörfchen haben die Kinder das Sagen

So sollen zusätzliche Impulse für die Ausgestaltung der Kinderstadt gegeben werden. Eine eigene kleine Parallelwelt im Projekt bietet Zugang zu fantastischen Dimensionen. In der „Urknall-Uni“ gibt es Raum für wissenschaftliche Untersuchungen und faszinierende Spekulationen über Lebensformen und Wesen aus anderen Universen. An Motto-Tagen wird die Normalität der Kinderstadt aufgebrochen. Katharina Termat vom Team: „Kinder erleben in dieser Spielstadt Demokratie und regieren diese Stadt auch selber“, sagt sie. „Die Kinder bauen hier ihre eigenen Hütten, bringen ihre eigene Zeitung raus und nähen Kleidung an der Nähmaschine“, sagt sie. Häufig wachsen die Kinder in den drei Wochen im Sommercamp auch ein bisschen selbst über sich hinaus.