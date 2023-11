Musik in Düsseldorf Livemusik zum Frühstück

Am Sonntagmorgen ist es brechend voll im Bürgerhaus in Reisholz – das „Jazz-Frühstück“ ist im vollen Gange. Es riecht nach frisch zubereitetem Rührei und Klänge der Livemusik wie „L is for the way you look at me,…“ sind zu hören. Die Zuschauer sitzen zusammengekuschelt vorne im Saal mit heißen, dampfenden Kaffeetassen in den Händen und schauen gebannt auf die Bühne.