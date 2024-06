Laientheater in Düsseldorf Schnibbel-Theater und Klamödchen proben neue Stücke

Zum Inhalt: Am Morgen nach seinem Junggesellenabschied verkatert aufzuwachen – das ist nichts Ungewöhnliches. Für Bill allerdings stellen sich an seinem Hochzeitsmorgen mehrere Fragen: Wieso liegt er schon in seiner Hochzeitssuite? Was ist letzte Nacht eigentlich genau passiert? Und weiß sein Trauzeuge Tom vielleicht mehr? Verbindliche Ticketbestellungen für den Hochzeitstraum sind ab dem 28. Juni per E-Mail an klamoedchen@web.de möglich. Der Eintritt kostet 15 Euro. Vorbestellte Karten müssen vom 14. bis 16. August zwischen 16 und 18 Uhr am Spielort abgeholt werden. Restliche Karten gibt es an der Abendkasse.