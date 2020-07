Einkaufen in Düsseldorf : Neuer Wochenmarkt an der Ulmenstraße

Düsseldorf Auf dem Blumengroßmarkt startet morgen der Ulmenmarkt. Er soll alle zwei Wochen öffnen und bietet Waren von etwa 80 Händlern. Der Radschlägermarkt bleibt sonntags alle vier Wochen erhalten.

Am Samstag öffnet der Ulmenmarkt erstmals für Besucher. Von 15 bis 21 Uhr bieten 80 Händler ihren Waren an. Gekauft werden können Delikatessen, Kunsthandwerk, Antikes, Trödel, Pflanzen, Gartendekoration und Second-Hand-Bekleidung sowie von Hand gefertigter Schmuck, unter anderem von der Goldschmiedin Vivien Reig-Atmer. Auch Ringe und Ketten aus der Galerie Cebra in der Altstadt sind im Verkauf. Zudem bieten Food Trucks ihre Speisen an, etwa französische Fischsuppe, türkische Spezialitäten, Süßigkeiten sowie Vegetarisches und Veganes.