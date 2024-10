Vorverkauf startet am Freitag Mit dem Dokomi-Ticket kostenlos die Bahnen nutzen

Der Vorverkauf der Tickets für die Dokomi startet am Freitag, 11. Oktober. Das Kombi-Ticket können die Besucher ab dem 1. März 2025 über das Ticketportal der Dokomi herunterladen. Es gilt für die Hin- und Rückfahrt im gesamten VRR. Die Fahrgäste können es bis 3 Uhr nachts in allen Bussen und Bahnen nutzen, auch in S-Bahnen, RB- und RE-Zügen. Die Kombi-Tickets gelten nicht in Zügen des Fernverkehrs (zum Beispiel ICE oder IC).