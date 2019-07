Gastronomie in Düsseldorf : Japanisch erfrischend anders

Im Den werden die Gäste mit modern interpretierten Gerichten japanischer Küche überrascht. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf In Düsseldorf sind Restaurants mit japanischer Küche vor allem im Japan-Viertel zu finden. Doch es gibt sie auch außerhalb, wie das „Den“.

Eigentlich hat Ka-Tsun Yuen einst Maschinenbau studiert, doch jetzt hat der 25-Jährige mit seinem Partner Cheng Zhou (35 Jahre) ein Restaurant eröffnet, und zwar im schicken Grafental. Dort leistet er sozusagen Pionierarbeit. Denn bis auf einen Italiener und das Restaurant Tafelsilber steckt der neue, stetig wachsende Stadtteil gastronomisch betrachtet noch in den Kinderschuhen.

Die Junggastronomen haben sich bewusst für einen Ort außerhalb des Japan-Viertels rund um die Immermannstraße entschieden. Beide haben in der Tokyo Lounge zusammengearbeitet und dort auch das Kochen gelernt. Ka-Tsun Yuen ist außerdem familiär vorbelastet, hatten doch seine Eltern mehrere Restaurants in der Stadt Kanton und später in Düsseldorf. Dabei führten seine chinesischen Eltern auch ein japanisches Restaurant und schon als kleiner Junge hat er beim Zubereiten des Essens zu geguckt.

Info Adresse, Öffnungszeiten und Kontakt Was Den, Hohenzollerallee 8d in Düsseldorf-Grafental, Telefon 0211 15817272, geöffnet täglich 11.30 bis 23 Uhr Zahlungsart bar und alle Karten außer American Express Besonderheiten Neben 40 Plätzen im Restaurant gibt es noch eine große Außenterrasse Der Name Den ist japanisch und heißt übersetzt Tradition oder Legende Anreise mit der U72 oder U73 bis Haltestelle Schlüterstraße, dann fünf Minuten Gehweg. Mit dem Auto in Richtung Metro fahren und in das neue Viertel Grafental abbiegen

In Grafental ist nun ein stylisches, asiatisch-untypisches Restaurant entstanden. Ein Neubau, bei dem die Gastronomen ihre eigenen Ideen entwickeln konnten, ein Innenarchitekt hat die Einfälle und Wünsche verwirklicht. Besonderer Blickfang ist die aufwendig gestaltete Bar aus dünnem Marmor, durch den das Licht schimmert, während die Wand schwarz verkachelt ist. Ein perfektes Lichtkonzept. Außergewöhnlich ist auch der Weinschrank mit großer Auswahl an Rebensäften. Die Bestuhlung ist klassisch, mit weißen Lederstühlen zu dunklen Sitzbänken. Dazu eine Beleuchtung mit extravaganten Lampen, und der Blick in die Küche obligatorisch. Dort kann der Gast den Köchen zuschauen, wie sie mit flinken Händen Sushis rollen oder Yakitori (Fleischspieße) grillen.

Die Speisekarte ist umfangreich und kreativ gestaltet und enthält Fusionküche, moderne Interpretation von Sushi und Co., sowie traditionelle japanische Küche. Doch was dann auf dem Tisch kommt, ist dennoch eine Überraschung. Und da das Auge bekanntlich mit isst, sind die Speisen zusätzlich eine Augenweide. Überrascht waren wir bei unserem Testbesuch von den Tempura, die es auch als köstliche Süßkartoffelstreifen (4,50 Euro) gab. Der Lachskaviar (pro Stück 3,50 Euro) kam nicht wie sonst oft üblich mit Seetang umwickelt daher, sondern wurde von dünnen Avocadoscheiben festgehalten, was den Geschmack noch intensivierte. Unsere Yakitori vom Huhn überzeugten geschmacklich durch die fein gewürzte Soße. Das Fleisch war auf den Punkt gegart und zart.

