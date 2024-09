Ungewöhnlicher Kunstraum in Düsseldorf „Erinnerungsspuren - Kunst als Stimme, die bleibt“

Die berührenden Kunstwerke von Menschen mit Demenz sind jetzt unter dem Titel „Erinnerungsspuren – Kunst als Stimme, die bleibt“ in Kooperation zwischen der Diakonie Düsseldorf und Raum-D zu sehen. Die Ausstellung, die am Welt-Alzheimertag, 21. September, um 17 Uhr in der Versöhnungskirche, Platz der Diakonie 2, eröffnet wird, ist voraussichtlich bis Ende Oktober zu sehen. Zur Vernissage begrüßt Britta Keil, Kompetenzzentrum Demenz, die Besucher. Eine musikalische Begleitung kommt von Donja Djemberg am Cello.