Trödelmarkt in Düsseldorf Wie es mit dem Radschlägermarkt weitergeht

Der Großmarkt an der Ulmenstraße wird Ende des Jahres aufgelöst. Dann soll auf dem Gelände unter anderem ein „Cash&Carry“-Markt des Großhändlers Metro angesiedelt werden. Die alten Metro-Flächen in Flingern können Platz für 1300 Wohnungen bieten. Die Aufbauten in der Zufahrt zum Großmarktgelände, also Schranken, Beleuchtung, Beschilderung und Pförtnerhäuschen, wurden bereits abgerissen. Und das sorgt für Unruhe bei Flohmarktfreunden.