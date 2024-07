Dreitägiges Artistik-Festival in Garath Pop-Up-Artistik-Festival im und vor dem Kulturhaus

Zum Auftakt am Freitag gibt es zwischen 11 und 18 Uhr wieder Straßenshows ohne Eintritt vor dem Kulturhaus Süd und der Stadtsparkasse in der Fußgängerzone. Dabei treten auf: Mr. Dyvinetz auf dem Cyr-Rad, Andréanne Thiboutot zeigt Hula-Hoop-Comedy, Deux à la Tâche faszinieren mit einer Mischung aus Magie, Comedy und Clownerie, Anna Krazy verbindet Tanz, Akrobatik und Kontorsion und Tim Höfel verblüfft die Zuschauer damit, was man mit einem BMX-Fahrrad neben Rad fahren so alles anstellen kann.