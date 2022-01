Kommen und Gehen : Poffertjes-Café ist an die Nordstraße gezogen

Düsseldorf In Bilk war bis Jahresende „My Poffertjes“ einige Monate sehr erfolgreich. Nun können sich die Pempelforter auf die süßen Spezialiäten aus den Niederlanden freuen.

Erst im August des vergangenen Jahres hatten Kerem Kucur und Gülsah Cicek an der Friedrichstraße gegenüber der Düsseldorf Arcaden ihr kleines Café mit niederländischen Poffertjes als Spezialität eröffnet, nun ist da schon wieder Schluss. „Leider hat es in Bilk mit der Übernahme des Mietvertrages nicht geklappt“, sagt Gülsah Cicek. Daher ging das Paar auf die Suche nach einem neuen Lokal und wurde schnell fündig an der Nordstraße in Pempelfort.