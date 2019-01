Düsseldorf feiert seine grünen Oasen: Parklife geht in die vierte Saison

Düsseldorf Seit 2016 gibt es in Düsseldorf das Picknick- und Party-Event Parklife. Wegen des großen Erfolges geht die Veranstaltung 2019 in die vierte Saison.

Einen schönen Sommertag ganz entspannt in einem der zahlreichen Düsseldorfer Parks zu verbringen, was gibt es Schöneres? Genau darauf basiert die Idee für Parklife, das gemeinsam von den Stadtwerken und der Agentur SSC veranstaltet wird.

Weil das Event seit 2016 in der Landeshauptstadt so gut ankommt, wird es auch in diesem Jahr wieder stattfinden. In welchen Parks genau, das steht noch nicht fest. Auf der Facebookseite werden die Düsseldorfer derzeit aufgerufen, ihre Lieblingsparks zu benennen.