Durch die Parks und Gärten Düsseldorfs : Parkführungen „Unterwegs im Grünen“ starten am 1. Mai

Mit einer Tour durch den Schlosspark Benrath startet die Reihe „Unterwegs im Grünen“ am Sonntag, 1. Mai. Foto: Holger Lodahl

Düsseldorf Durch denkmalgeschützte Parkanlagen, über die Friedhöfe oder mit der App Wiesenkräuter bestimmen: Das Düsseldorfer Garten-, Friedhofs- und Forstamt bietet 17 Führungen in der Reihe „Unterwegs im Grünen" an.

Die Sonne lacht, die Blumen zeigen ihre Pracht und die Vögel zwitschern: In den Düsseldorfer Parks und Gärten geht der Frühling seinem Höhepunkt zu. Was da alles wächst, können Düsseldorfer bei den Touren „Unterwegs im Grünen“ erleben.

Los geht es mit einem Spaziergang durch den Schlosspark Benrath, den Hartmut Bauer am Sonntag, 1. Mai, 11 Uhr, leitet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich an der Freitreppe am Schlossweiher. Für Sonntag, 8. Mai, 10 Uhr, lädt Regina Thebud-Lassak zu einer botanischen Entdeckungstour am Rhein zwischen Hamm und Lausward ein. Treffpunkt ist der S-Bahnhof Düsseldorf-Hamm.

„Der Urdenbacher Altrhein: neue Wildnis im Siedlungsraum" ist der Titel der Führung von Elke Löpke und Stefanie Egeling am Montag, 9. Mai, 18 Uhr. Startpunkt ist Gut Hellerhof in der Rudolf-Breitscheid-Straße 71. Claus Lange führt am Mittwoch, 11. Mai, 16.30 Uhr, durch den Malkastenpark und erklärt heimische und exotische Pflanzen. Diese Führung beginnt am Parkeingang am Jacobi-Haus/Malkasten, Jacobistraße. Die Teilnahmegebühr beträgt sieben Euro pro Person über 14 Jahre.

„Delikatessen am Wegesrand" zeigen Pia Kambergs und Jutta Scheuß am Donnerstag, 12. Mai, 17.30 Uhr, bei einer Exkursion durch das Rotthäuser und Morper Bachtal. Die Teilnehmenden treffen sich am Wanderparkplatz Erkrather Landstraße. Am Samstag, 14. Mai, 16 Uhr, zeigt Claus Lange interessierten Düsseldorferinnen und Düsseldorfern den Park Lantz als einen späten Landschaftspark des 19. Jahrhunderts. Treffpunkt ist der Parkeingang an der Lohauser Dorfstraße.

Durch den Hofgarten führt Tobias Lauterbach am Sonntag, 15. Mai, 15 Uhr. Lauterbach erzählt über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Hofgartens. Der Rundgang startet am Parkeingang an der Jacobistraße, gegenüber dem Goethe-Museums.

Regina Thebud-Lassak lädt für Mittwoch, 18. Mai, 16 Uhr, zu einer pflanzenkundlichen Exkursion ins Morper Bachtal ein. Los geht es am Wanderparkplatz bei Haus Morp an der Düsseldorfer Straße zwischen Gerresheim und Erkrath. Über Grabarten auf den Düsseldorfer Friedhöfen können sich Interessierte am Donnerstag, 19. Mai, 16 Uhr, informieren. Karin Schulz führt über den Friedhof Stoffeln und zeigt die Bestattungsformen. Treffpunkt ist der Haupteingang des Friedhofs Stoffeln am Bittweg 62a.

Am Freitag, 20. Mai, 17 Uhr, veranstaltet Almuth Spelberg eine Führung zur Parkgestaltung und Geschichte des Benrather Schlossparks. Treffpunkt ist der Museumsshop am Schloss Benrath. „Blühende Wildsträucher: essbar oder giftig?" ist das Thema der Führung über den Golfplatz Hubbelrath, die Regina Thebud-Lassak am Freitag, 20. Mai, 15 Uhr, anbietet. Die Führung beginnt am Parkplatz des Golfclubs Hubbelrath, Bergische Landstraße 700.

Durch den Botanischen Garten an der Heinrich-Heine-Universität führt Ulla Hannecke am Samstag, 21. Mai, 14 Uhr. In den Mittelpunkt stellt sie das Thema "Maienpflanzen – Liebespflanzen". Treffpunkt ist der Eingang des Botanischen Gartens an der Universitätsstraße. Am Samstag, 21. Mai, 14 Uhr, gibt es einen Rundgang durch das Ökotop Heerdt. Die Teilnehmer treffen sich am Eingangsbereich, die Adresse lautet: Am Ökotop 70.

Wie sich mit der App „Flora Incognita" Pflanzen auf dem Smartphone bestimmen lassen, zeigt Stefanie Egerling am Dienstag, 18 Uhr, bei einer Tour in der Urdenbacher Kämpe. Die Führung startet am Wanderparkplatz Piels Loch am Baumberger Weg, Ecke Drängenburger Straße. Die Teilnehmenden müssen ein Handy mitbringen und sich die App installieren.

An zwei Tagen können interessierte Düsseldorfer den Nordfriedhof unter Leitung von Stefan Süß erkunden: Am Dienstag, 24. Mai, 16 Uhr, präsentiert er den Friedhof im Spiegel der Düsseldorfer Stadtgeschichte. Am Mittwoch, 25. Mai, 16 Uhr, zeigt er die schönsten Gräber hinter dem Millionenhügel. Beide Führungen dauern rund drei Stunden und starten an der Kapelle am Haupteingang des Nordfriedhofs.

Die Reihe „Unterwegs im Grünen“ endet am Freitag, 27. Mai. Claus Lange führt dann durch den Schlosspark Mickeln und vermittelt Wissenswertes über das späte Werk des Gartenkünstlers Maximilian Weyhe.