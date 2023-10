Oktoberfest in Düsseldorf In Niederkassel heißt es wieder „O‘zapft is!“

Das Oktoberfest bietet den Niederkasseler Schützen Gelegenheit, die von Jacques Tilly in ein Wimmelbild gesetzte neue Wort-Bild-Marke mit dem Logo „Zosamme em Dörp“ vor und mit dem Publikum auszuleben. Dazu gibt es aktuell mehr Platz. Denn die Schützen können ihre Besucher*innen in diesem Jahr in einem neuen Zelt empfangen, das mehr Platz bietet. „Die Aufteilung ist etwas anders, das passt sich gut an“, findet Frank Vossen. Für Verpflegung ist gesorgt.