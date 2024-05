Naherholungsgebiet Urdenbacher Kämpe Öffnung des Altrheins ist eine Erfolgsgeschichte

Luftlinie liegt die Urdenbacher Kämpe keine 15 Kilometer in Richtung Süden von der Düsseldorfer Innenstadt entfernt. Um so erstaunlicher ist es, was sich dort in den vergangenen zehn Jahren für ein unglaublich abwechslungsreiches Biotop entwickelt hat, das zugleich immer beliebter als Ausflugsziel geworden ist. „Die Renaturierung des Alten Rheins in der Urdenbacher Kämpe ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie Natur auch in Großstädten geschützt werden und sogar wiederentstehen kann“, heißt es in einer Pressemitteilung der Biologischen Station Haus Bürgel. Vor genau zehn Jahren wurde an zwei Stellen der Sommerdeich geöffnet, was seither in der Aue wieder eine weitgehend natürliche ökologische Dynamik erlaubt. So lasse sich dort beobachten, wie Natur für Menschen wieder unmittelbar erfahrbar werde, heißt es in der Pressemitteilung weiter.