Naturschutz in Düsseldorf Nabu lädt zum traditionellen Apfelfest

Am Samstag, 12. Oktober, lädt der Naturschutzbund Düsseldorf (Nabu) von 11 bis 16 Uhr zum alljährlichen Apfelfest ein. Dieses startet auf der Streuobstwiese des Unterbacher Sees (Nordstand, Abfahrt Bootshafen, Kleiner Torfbruch am Segelclub vorbei gehen). Die Apfelveranstaltung bietet Familien und Naturinteressierten viele Aktionen rund um den Lebensraum Streuobstwiese. Direkt auf der Nabu-Wiese am Unterbacher See können alte Apfelsorten probiert und Wissenswertes über Obstbäume in Erfahrung gebracht werden. Der Nachwuchs kann währenddessen spannende Quizspiele lösen. Frisch gepresster Apfelsaft darf gekostet und die neue Ernte kann gekauft werden. Es finden zwei Führungen über die Obstwiese mit Erkundung des Bienenvolkes und ein Apfelkuchenverkauf statt.