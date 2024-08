Mitmachausstellung zeigt wie Düsseldorfer leben möchten Mehr Farbe braucht die Stadt

Angelika Zurek ist begeistert von so viel Engagement, das nicht zuletzt ihrem eigenen Einsatz zu verdanken ist. Sie sprüht geradezu vor kreativen Ideen, die bei den Teilnehmenden auf große Resonanz stoßen. So hat sich eine von ihnen auf Origami spezialisiert. Sie beherrscht die große Kunst der japanischen Falttechnik und hat mit viel Liebe zum Detail kleine Überraschungsbonbons gebastelt, die an die Workshop-Teilnehmenden verteilt werden. Wer diese kleinen Kunstwerke auffaltet, findet darin ein leckeres Toffee.