Ausflug im Oktober Mit dem Nostalgiezug von Düsseldorf nach Würzburg

Am Samstag, den 19. Oktober, fährt der Nostalgiezug von Düsseldorf nach Würzburg. Auf bequemen Polstersitzen in Schnellzugwagen der 1970er-Jahre geht die Reise los – alle Fenster lassen sich in dem alten Wagen sogar noch öffnen. Organisiert wird der Ausflug von der Arbeitsgemeinschaft Nostalgiezugreisen.