Top-Sportevent kehrt zurück Düsseldorf bekommt wieder einen Marathon

Exklusiv | Düsseldorf · Zuletzt traten in der Landeshauptstadt 2019 tausende Läufer auf der Königsdistanz an. Der Neustart nach der Corona-Pause misslang unter seltsamen Umständen. Jetzt organisiert die Stadt selbst eine Rückkehr des Marathon. Was dazu schon bekannt ist.

26.01.2024 , 15:05 Uhr

