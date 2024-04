Nach dem Aus der Jazz-Rally Lovebird-Festival startet mit 35 Events in Düsseldorf

Specials Bei dem „Musikalischen Poesiealbum“ wird Frauen bei einer Mischung aus Karaoke und Gespräch die Möglichkeit geboten, ihr Leben und das, was sie tun und sie bewegt, vorzustellen. Auf der Bühne werden vier Musikerinnen und Musiker die Lieblingslieder von Julia von Linden vom Bundesverband Housing First in einer Jazz-Version interpretieren. Die Einnahmen des Konzertes gehen vollständig an den Verein Housing First. Zu den weiteren Specials gehören die Kunstausstellung „Painted Jazz“, die Lesung „Gute Nacht Harry – Jazz trifft auf Heine Texte“, eine Musikführung durch die Stadt, die Vorführung von „The Story of German Jazz“ im Cinema und ein Panel über die Entstehung von Jazz.