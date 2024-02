Literatur in Düsseldorf Lesung zu Erich Kästner im Dritten Reich

Erich Kästners Kinderbücher und Romane haben bis heute nichts an Attraktivität eingebüßt. „Das fliegende Klassenzimmer" von 1933 wurde letztes Jahr zum vierten Mal verfilmt. Am 23. Februar jährt sich der Geburtstag des großen deutschen Schriftstellers zum 125. Mal. Zugleich ist Mitte des Jahres sein 50. Todestag. Dieses Doppeljubiläum nimmt die Kaiserswerther Buchhandlung zum Anlass, um Kästner mit einer Lesung einen Abend zu widmen. Am 13. März um 19 Uhr liest der Autor Tobias Lehmkuhl aus seiner kürzlich erschienen Kästner-Biographie „Der doppelte Erich – Kästner im Dritten Reich“.