Kultur in Düsseldorf Pure Not – Party zum Abchluss

Nach sechs Jahren macht „Pure Note“ in Bilk in der Brunnenstraße 30 zu. „Wir feiern Abschied vom aktuellen Konzept der Puren Note und haben für die letzten Wochen noch ein paar kulturelle Highlights geplant“, teilt Marcel Clemens mit. Er hat den Unverpacktladen mit angeschlossener Gastronomie gemeinsam mit seiner Frau Nubia Osorio-Torres sechs Jahre lang geleitet und in dieser Zeit dort auch mehr als 200 Kulturveranstaltungen durchgeführt. Auch zum Abschluss ist noch einmal einiges geplant.