Ausstellung „Sheep on the Kö“ Eine Schafherde zieht ins Hotel Kö59 in Düsseldorf

Schafe ziehen den Künstler schon seit längerer Zeit in den Bann. „Die Idee kam eher aus einer Laune heraus“, sagt er. Mit Schafen in Anzügen übte er zunächst auch Kritik am Geltungsbedürfnis in der Gesellschaft: „Manchmal ist das nur Profilierung einzelner Menschen und nichts weiter dahinter“, sagt er. Mittlerweile hat er die Schafe in nahezu alle Kontexte gesetzt. Selbst bekannte Persönlichkeiten wie Karl Lagerfeld, James Bond und auch die Queen stellte in Schafgestalt dar. Heute schafft er vor allem Schaf-Motive, die die Menschen zum Lächeln bringen und Freude bereiten sollen.