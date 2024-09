Second-Hand-Shoppen in Düsseldorf Rekordbesuch bei der Kleiderbörse der Bürgerstiftung

(rö) Ungeduldig warteten am Samstagmorgen ab 9 Uhr mehrere hundert Frauen auf der Treppe zum Basement des Stilwerks, dass die Uhren endlich 10 zeigen. Denn dann öffneten sich die Türen zu einem wahren Second-Hand-Einkaufsparadies, in dem es Damenbekleidung, Schuhe und Accessoires im Überfluss gab. Das Einkaufen bei der Kleiderbörse der Bürgerstiftung schont dabei nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Die Benefiz-Veranstaltung findet alle zwei Jahre statt und hilft dabei, zunächst den eigenen Kleiderschrank zu leeren, um ihn dann mit schönen Stücken zu füllen, die so gut wie neu sind. Und noch ein Pluspunkt: Mit jedem Einkauf unterstützt man zudem die Krebsberatung Düsseldorf, an die der Erlös des Second-Hand-Marktes fließt.