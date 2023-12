Das älteste Kino in Düsseldorf Das neue Metropol bekommt Säle für je 20 Zuschauer

An Silvester lässt man sich gerne überraschen, etwa beim Lesen der Horoskope oder dem Bleigießen. Filmliebhaber können aber auch ins Metropol an der Brunnenstraße gehen, da läuft an diesem Abend ein Überraschungsfilm. Den verrät Kalle Somnitz, der Programmchef der Düsseldorfer Filmkunstkinos, vorher auf keinen Fall. Nur so viel ist klar: „Das ist ein Klassiker.“