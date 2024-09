„Kickerz-Cup“ am Sonntag im Zakk Neues Tischfußball-Turnier für die ganze Familie

An dieser Begeisterung möchte er nun zum ersten Mal Tischfußball-Fans in Düsseldorf teilhaben lassen und hat gemeinsam mit Nick Tiet den „Kickerz-Cup“ ins Leben gerufen. In der Vorrunde wird das Schweizer System gespielt. Das bedeutet, dass sich alle Teams in einer Gruppe befinden und die Paarungen zwischen den Teams basierend auf den Spielergebnissen festgelegt werden. In der ersten Runde treten Kinder und Jugendliche unter 18 („Juniors“) gegeneinander an, es folgt mittags das Eltern-Kind-Doppel („Mix“) und danach das Turnier für Erwachsene („Ultras“). Nach der ersten Runde spielen Teams mit ähnlicher Leistung gegeneinander. So ist der maximale Spielspaß garantiert – und auch Anfänger haben eine Chance. Für das Turnier werden zehn Kickertische aufgebaut.